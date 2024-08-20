Beşiktaş’ta Lugano maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi. Montella, takımdaki milli futbolcularla ve İtalyan oyuncu Ciro Immobile ile bir süre sohbet etti. Immobile, imzaladığı Beşiktaş formasını Montella'ya hediye etti.

Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir süre siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.