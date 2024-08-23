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Giriş Tarihi: 23.8.2024 23:38

Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye kiralandı

İspanya LaLiga takımlarından Getafe, Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, Getafe’ye kiralandı

Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la sözleşme imzaladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı.

Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

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Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye kiralandı
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