Göztepe yine dengeyi bozamadı!

TRENDYOL Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. GAİN Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İzmir ekibi 45. dakikada öne geçti.İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi, 49. dakikada83'te Göztepe Juan ile ikinci golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üst üste üçüncü beraberliğini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 3 yaptı. Henüz galibiyetle tanışamayan Fatih Tekke'nin öğrencileri ise 2 puanda kaldı.