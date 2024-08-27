Trendyol Süper Lig’den 5 kulüp, PFDK’ye sevk edildi

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve ﻿Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.