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Giriş Tarihi: 28.8.2024 01:17

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA
Trendyol Süper Lig’den 5 kulüp, PFDK’ye sevk edildi

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve ﻿Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.

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Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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