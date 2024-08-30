SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Süper Lig’de rakibi Alanyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, kritik mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 17. RANDEVUDA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.