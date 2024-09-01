Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 1.9.2024 20:30 Son Güncelleme: 1.9.2024 20:31

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ın rakibi Sivasspor! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…
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