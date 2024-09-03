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Giriş Tarihi: 3.9.2024 19:29 Son Güncelleme: 3.9.2024 20:47

Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giydi.

Ömer Faruk, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına gelerek kendisini turuncu-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başakşehir Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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