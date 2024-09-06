FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Jose Mourinho’dan 2 yeni sol bek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho, sol bek bölgesi için B planını hazırladı. Fenerbahçe'de plan, Ferdi Kadıoğlu'nun satılması halinde hemen yerini doldurmaktı. Yıldız futbolcu, 27 Ağustos'ta 30 milyon Euro'ya Brighton'a gitti. Ancak yönetim, birçok isimle görüşmesine rağmen bir türlü yeni sol bek alınamadı ve Avrupa Ligi için kadro UEFA'ya teslim edildi.

LEVET'İ KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-Lacivertliler buna rağmen sol bek arayışından vazgeçmiş değil. Türkiye'de transfer dönemi sona erene kadar çalışmalar sürecek. Diğer yandan Jose Mourinho, B planı için kolları sıvadı. Portekizli hocanın elinde, Jayden Oosterwolde dışındaki diğer sol bek, Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan. Dünyaca ünlü teknik adam, Levent'in performansından memnun kalmadığı için fazla süre vermedi. Ancak Mourhino, öğrencisine daha fazla şans tanıyıp kazanmaya çalışacak.



OĞUZ'U SOL BEKE DÖNÜTÜRECEK

Jose Mourinho ayrıca Oğuz Aydın'a da güveniyor. Alanyaspor'dan büyük umutlarla 6 milyon Euro bedelle kadroya katılan genç oyuncu, kanat rekabetinde geri planda kalmıştı. Portekizli çalıştırıcı, Oğuz'u sol beke dönüştürerek kendisinden bu bölgede faydalanmak istiyor. Böylece, şu ana kadar pek de faydalanamadığı iki oyuncusundan 2 yeni sol bek gibi katkı almaya çalışacak. Ancak bu planlar sadece ligi kapsayacak. Çünkü iki oyuncu da UEFA listesine yazılamadı. (Sporx)