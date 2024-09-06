Henry Onyekuru’ya Eyüpspor talip!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig ekibinin talip olduğu aktarıldı. Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'ya Süper Lig ekibi Eyüpspor'un talip olduğu belirtildi. Ajansspor'un haberine göre; Nijeryalı hücum oyuncusuyla transferde ilk temasın kurulduğu vurgulandı.Henry Onyekuru'nun Al Fayha ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro. Aspire Akademisi'nde futbola başlayan Henry Onyekuru daha sonra Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olimpiakos ve Adana Demirspor'da oynadı. Al Fayha, 2023-2024 sezonu başında 3 milyon 200 bin euro bedelle Henry Onyekuru'yu transfer etti. (Milliyet)