FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi’nin yerine adaylar Brown ve Wijndal

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da kısa süre içerisinde Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrıldı. Milli yıldız İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tuttu. Fenerbahçe başarılı futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için temaslarına hız veren Fenerbahçe iki isim üzerinde yoğunlaştı.

Kanarya, Gent'in İngiliz sol beki Archie Brown için Belçika kulübüyle tekrar masaya oturdu ve son teklifini yaparak beklemeye geçti. Fenerbahçe, Brow'un alternatifi olarak belirlediği diğer aday Owen Wijndal'da da atağa kalktı. Kanarya 24 yaşındaki Wijndal'ın kulübü Ajax'la görüştü. Ajax teklife sıcak baktı. Kadroda yer bulamayan Hollandalı futbolcu da Türkiye'ye gelmeye hazır. (Fotomaç)