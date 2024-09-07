Kürkçü dükkanı Süper Lig! Son 5 yılda 92 isim geri döndü

Süper Lig ekipleri, 2 ayı aşkın yaz transfer döneminde kadrolarını flaş isimlerle güçlendirirken, tercih edilenler arasında lige yabancı olmayanlar dikkat çekti. 24 Haziran'da başlayan yarış içinde takımlar, şu ana kadar 141 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Daha önce Süper Lig'de forma giyen 10 oyuncu yurt dışı kariyerlerini noktalayıp bu sezon ülkemize dönüş gerçekleştirdi. Son 5 yılda Süper Lig'e geri gelenlerin sayısı 92'ye ulaştı.

4 İSMİN TERCİHİ TRABZONSPOR OLDU

Okay Yokuşlu ile Anthony Nwakaeme yeniden yuvası olarak gördükleri Trabzonspor'a dönerken, Ozan Tufan Hull City'den, Serdar Saatçi de Braga'dan ayrılarak Bordo-Mavililer'e geldi. Geçmişte Trabzonspor'da oynayan Berat Özdemir ile Fenerbahçe altyapısından çıkan Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e katıldı. Eski Ankaragücülü Lamine Diack, Hatay'a kiralık geldi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor formasıyla hafızalarda yer edinen Braian Samudio'yu renklerine bağladı. Yakın zamanda Göztepe'de ter döken kaleci Kenan Piric yine Akdeniz ekibine imza attı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'da da oynayan Kevin Rodrigues'i aldı.