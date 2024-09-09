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Giriş Tarihi: 9.9.2024 14:38

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau, Mehmet Topal'ın takımına gidiyor

Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau, Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti’ye transferi an meselesi...

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau, Mehmet Topal’ın takımına gidiyor

Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun TSİ 14.15'te Romanya'da olacağı öğrenildi. Cicaldau'nun kiralık olarak transfer olmaya hazırlandığı Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu Mehmet Topal yapıyor. Topal'ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. basamağında bulunuyor.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK
Romanya basınının haberine Petrolul Ploieşti, Cicaldau için Galatasaray'a kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Galatasaray'ın ödeyeceği iddia edildi. Geçen sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Aleksander Cicaldau, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi. (Hürriyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau, Mehmet Topal'ın takımına gidiyor
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