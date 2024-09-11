BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Chamberlain kaldı

Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından iki isimle daha yollarını ayırmak istiyordu: Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey… Daha önce Eyüpspor ile görüşen ve teklifi reddeden İngiliz yıldız Chamberlain'e Antalyaspor talip oldu.

Kırmızı-Beyazlılar, transfer tahtalarını açmaları halinde hem 31 yaşındaki orta sahayı hem de Amartey'i kadrolarına katabileceklerini iletti. Ancak Chamberlain, Akdeniz ekibine gitmeyi istemeyerek Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi.

AMARTEY GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bunun üzerine siyah-beyazlı idarecilerle tecrübeli futbolcu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede taraflar anlaşırken sözleşmesi 2026'da bitecek olan oyuncunun, Kartal'da yola devam etmesi kararlaştırıldı. Daniel Amartey ise hem Beşiktaş hem Antalyaspor hem de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Ganalı stoperin takımdan ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

SEMİH'TEN İYİ HABER

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından milli aradaki boşluktan dolayı takıma verilen 4 günlük izin sona erdi. Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, takımla çalışmadı. Ancak 18 yaşındaki futbolcunun bugün takımla idman yapması bekleniyor.