FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic ve Amrabat’ın durumu netleşti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de yeni transferler Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in durumları da netleşiyor. Fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdüren Kostic forma giyemeyecek. Sırp kanat oyuncusunun hedefinin Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.

Milli maç nedeniyle yurt dışında olan Amrabat'ın durumu ise maç günü belli olacak. Ancak Faslı yıldızın ikinci yarıda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Bu arada sakatlığı bulunan futbolculardan Aleksander Djiku'nun Kasımpaşa karşısında oynayabileceği, Bright Osayi Samuel'in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. (Hürriyet)

