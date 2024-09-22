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Giriş Tarihi: 22.9.2024 22:23

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u ağırladı. Pozisyon zenginliği olmayan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

İHA
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Serkan Olguncan üstlendi.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kasımpaşa'nın üstün oyununa sahne olsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

77'nci dakikada Kasımpaşa'da Josip Brekalo, Erdal'a yaptığı müdahalede gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede de gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.

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Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0
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