Kai Havertz’den dünya futbol tarihinde görülmemiş istatistik: Sıfır!

Dün akşam oynanan maçta Manchester City, evinde ağırladığı Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Leandro Trossard'ın 45+8. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası Arsenal ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Takım ikinci yarıda savunmaya çekilirken hücum oyuncusu Kai Havertz futbol tarihine geçti.

ARSENAL İKİNCİ YARIDA 1 ŞUT ÇEKTİ

Haaland'ın 9. dakikada attığı gole rağmen ilk yarıyı Calafiori ve Gabriel'in golleriyle 2-1 önde kapatan konuk ekip Arsenal, ikinci yarı 10 kişi kalmasının da etkisiyle savunmaya çekildi. Kırmızı beyazlı ekip, ikinci yarıda ev sahibinin kalesine toplam 1 şut gönderirken Manchester City toplam 28 şutla rakip kaleyi yokladı.

DAVID RAYA YILDIZLAŞTI

İkinci yarı tam 28 şutla Arsenal kalesini yoklayan Manchester City, bu şutların dokuzunda isabeti buldu. Bu şutların sekizini kurtaran Arsenal kalecisi David Raya takımını oyunda tuttu.

CITY BERABERLİĞİ UZATMALARDA BULDU

Arsenal'in 10 kişi kalmasından sonra oyunun tek hakimi olan Manchester City, beraberliği uzatma dakikalarında buldu. Maçın sonuna toplam 7 dakika eklenirken Manchester ekibinin golünü 90+8. dakikada John Stones attı.

HAALAND GABRIEL'E TOP FIRLATTI

John Stones'un attığı golün ardından ev sahibi ekipte büyük bir sevinç yaşanırken yıldız futbolcu Erling Haaland kaleye giren topu eline alarak Arsenal oyuncusu Gabriel'in kafasına fırlattı. Norveçli yıldızın yaptığı bu hareket sosyal medyada çok konuşuldu.

KAI HAVERTZ BAŞARILI PAS ATAMADI

Arsenal'in ikinci yarı rakip kaleye toplam bir şut çektiği maçta 90 dakika sahada kalan Kai Havertz karşılaşma boyunca isabetli pas atamadı. Toplam altı pas denemesi yapan Alman futbolcu bu denemelerin hiçbirinde isabeti bulamazken bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.