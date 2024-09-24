Son dakika: Fenerbahçe’ye Osayi Samuel’den müjdeli haber! Union Saint Gilloise maçında...

Sarı-Lacivertliler'de bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, bu süreçte takımını yalnız bırakmıştı. Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel'in yokluğu, özellikle Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür'ün performansı beklentilerin altında kalmıştı.

OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Durumunun her açıdan çok iyi olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Teknik ekibin, son durumuna bakarak karar vereceği Osayi-Samuel'in, Perşembe günkü Union Saint Gilloise mücadelesinde ilk 11'de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor.

CENK TOSUN GERİ SAYIMDA

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, şu ana kadar 4 resmi maçta şans buldu ama sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcunun şimdiye kadar bu hafta içerisinde yapılan idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü bildirildi.