Mehmet Aurelio: "Güzel bir mücadele ortaya koyduk"

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor için olduğu kadar, Fenerbahçe için de zor bir akşam olduğunu dile getirdi.

Maçın başından itibaren sonuna kadar dengeli bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Aurelio, şöyle konuştu:

"Başa baş bir mücadele verdik. İlk yarıyı berabere kapattık ama gol atabileceğimiz pozisyonlar da şanslar da vardı. İkinci yarıda özellikle yine aynı şekilde devam ettik. Fakat yaptığımız iki hata sebebiyle rakip takım iki gol atmayı başarabildi. Ve 2-0 galibiyetle buradan ayrılıyorlar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'un bütün oyuncularını, teknik heyetini tebrik ediyorum. Çünkü güzel bir mücadele ortaya koyduk, sadece sonucu alamadık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız olan Rizespor maçına odaklanıyoruz."

"KÜÇÜK DETAYLAR SONUÇLARI BELİRLİYOR"

Aurelio, ikinci yarıda da iyi mücadele ettiklerini ancak elde ettikleri şansları gole çeviremediklerini dile getirerek, gol atmak için gerekli olan küçük detayları kendi lehlerine kullanamadıklarını söyledi.

Rakibin iki gol bulmuş olmasına rağmen Antalyaspor'un çok güzel bir karşılaşma ortaya çıkardığını düşündüğünü belirten Aureilo, "Bu tip maçlarda sadece küçük detaylar sonuçları belirliyor. Bu detayları lehimize çeviremedik. Rakip takım çevirmeyi başarabildi. Ve sonucu onlar aldı." dedi.

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgi soru üzerine Aurelio, Serhat Akın'la iletişime geçerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi.

Kendisi gibi Alex De Souza'nın da Fenerbahçe'de güzel günler geçirdiğini vurgulayan Aurelio, şunları kaydetti:

"Bunları unutmamız, silmemiz mümkün değil. Bu sebepten dolayı rakip takımın taraftarları bize, bizim hakkımızda güzel şeyler söylemiş olabilirler. Biz de onlara alkışla cevap verdik. Fakat unutmayalım ki ben olduğu kadar, Alex hoca'da bu takımın profesyonel çalışanlarıyız. Bu takım için çalışıyoruz. Bu takım için elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii ki geçmişi de unutamayız."