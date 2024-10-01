Fenerbahçe’den TFF’ye 5 maddede isyan: VAR nerede?

Fenerbahçe'de Antalya'da kazanılan 3 puana rağmen hakem öfkesi yaşanıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçtan sonra "Federasyonumuza güveniyoruz, niyeti gayet iyi. Olan gariplikleri onlarla paylaşayacağız. Videolaro ileteceğiz. Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 saniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun incelenmesi, bizde "Hadi başlayın" olması çok garip şeyler. Pozisyonları inceleyelim. Ondan sonra da bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. İki gün içinde açıklama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye taşıyacağı pozisyonlar:

* Szymanski'nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.

* beIN Trio ekibine göre Dzeko'ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine 'el' kararı verildi.

* Saint Maximin'in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.

* Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson'a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.

* Diğer takımların pozisyonları VAR'da beş dakika incelenirken, Dzeko'ya beş saniyede 'ofsayt' kararı çıktı.

VAR NEREDE?

Antalya maçında bir penaltısı, bir de golü verilmeyen Edin Dzeko, "Hakemin neden doğru karar vermediğini, VAR'ın neden devreye girmediğini anlayamıyorum" isyanında bulundu. (Milliyet)