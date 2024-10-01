MİLLİ TAKIM HABERLERİ: Atakan Karazor tamam, Deniz Gül yolda

Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini yaptı. SABAH SPOR, 19 Eylül'de oyuncuyla ilgili TFF'nin harekete geçtiğini ve uygunluk sağladığını duyurmuştu.



Stuttgart'ta kaptanlık yapan 27 yaşındaki orta saha, Montella'nın tercih etmesi durumunda A Milli Takımımız'ın kadrosuna dahil olacak. Sky Almanya ise dün, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiğini ancak oyuncunun, Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

PORTO FORMASI GİYİYOR

Bu sezon Stuttgart'ta 8 maçta ter döken Atakan, ligde son oynadıkları Wolfsburg karşılaşmasında 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. TFF yönetimi şimdi de Deniz Gül'ün peşinde. İsveç doğumlu 20 yaşındaki santrfor, Porto forması giyiyor. Oyuncu için çalışmalar sürüyor.