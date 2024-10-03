Rüştünü ispatladı

Borussia Dortmund'un Türk hocası Nuri Şahin, gösterdiği başarıyla ülkemizi ve Almanya'da yaşayan gurbetçileri gururlandırıyor.Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Celtic'i 7-1 deviren Şahin, Avrupa'ya rüştünü şimdiden ispat etti.Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi ustaların tedrisatından geçen ve genç teknik direktör akımının son harikası olan Türk teknik adam, majör liglerde 40 yaş ve altı çalıştırıcılar arasında zirveye oynuyor. Bu sezon çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2.38 puan ortalaması yakalayan Nuri Şahin, Avrupa'nın en iyi 2 numaralı hocası durumunda.basını, Nuri Şahin'i öve öve bitiremedi. Spor dergisi 11 Freunde başarılı hocayı suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzetirken şu ifadeleri kullandı: "Eureka! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı.Dortmund'un hocası daha az özgürdü ama aynı zamanda son düdükten sonra Westfalenstadion'un çimlerine doğru koştuğunda önemli bir keşiften de emin olabilirdi: Dortmund'un oyun için bir fikri vardı. Ve o kadar da kötü görünmüyordu."Klopp-Tuchel ürünü!büyük bir irade ve planlama ile karşı karşıyayız. Futbolculuk zamanındaAlman, ışığı görüyor. Analiz toplantılarına onu alıyor, fikrinden yararlanıyor ve doğruyuyanlışı buluyorlar. Ardından Antalyaspor dönemi başladı. Herkes hatırlayacak, takımı müthiş oynattı. Yendiyenildi ama o sezon tüm büyük takımlara kafa tuttu. Hatta Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2-2'lik maçta sahaya seyirci girdiğinde sonuç onun için yeterli olmamış, kazanılması gereken bir durumda eksik kaldığını hissetmiş, bunun kavgasını vermişti.Oyuncu ilişkileri, takımını ve kendini taktiğe inandırması, geriye düştüğünde bile vazgeçmeyen bir grup yaratması,