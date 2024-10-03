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Giriş Tarihi: 3.10.2024 20:48 Son Güncelleme: 3.10.2024 20:50

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Twente deplasmanında! Karşılaşmada 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanına konuk oluyor. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Twente deplasmanında! Karşılaşmada 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TWENTE: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Stejin, Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Twente deplasmanında! Karşılaşmada 11'ler belli oldu
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