SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün rüzgarı! Alanyaspor’u da boş geçmedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı Kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Yunus Akgün'ün tek golüyle 1-0 kazandı.

Galatasaray, bu sonuçla topladığı 22 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde üç maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

Aslan, milli maç arası sonrası ligde Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.

YUNUS AKGÜN FIRTINASI

Mücadelenin tek golünü atan Yunus Akgün'ün performansı ise dikkat çekiyor. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Yunus, şık bir aşırtma vuruşuyla 28.dakikada fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon resmi maçlarda dördüncü golüne imza attı.

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK ve RFS maçlarında fileleri havalandırmıştı. Milli oyuncu, Kasımpaşa karşısında gol bulamazken Alanyaspor'u boş geçmedi.

4.GOLÜNE ULAŞTI

Opta'nın verilerine göre; Bu sezonki dördüncü resmi maç golünü Alanyaspor'a atan Yunus, Galatasaray kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını şimdiden eşitledi.