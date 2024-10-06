Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 6.10.2024 18:02 Son Güncelleme: 6.10.2024 18:04

SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri... Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, tekrar Süper Lig'e döndü. Sarı-kırmızılı ekip, 8. hafta maçında Alanyaspor'u sahasında ağırlyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Richard Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu
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