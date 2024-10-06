SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Richard Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj
Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.
Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.