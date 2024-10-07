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Giriş Tarihi: 7.10.2024 15:01

Beşiktaş'ta Rafa Silva suskunluğu!

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kadroya dahil edilen ve oynadığı futbol ile adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, hücumda suskunluğunu koruyor. 31 yaşındaki futbolcu, son skor katkısını Avrupa Ligi'ndeki Lugano maçında yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş’ta Rafa Silva suskunluğu!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki açısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı.

Sezona 5 maçta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor maçında 1 golle, resmi maçlarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı.

OYUN İÇİ ETKİNLİĞİ DÜŞMEDİ AMA...

Portekizli oyuncu, oyun içerisindeki etkinliğini ve takım içerisindeki liderlik rolünü yitirmese de adını bir türlü skora yazdıramadı. Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Rafa Silva suskunluğu!
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