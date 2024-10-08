BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy yoksa sorun var! Oynamadığı maçlarda…

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy, Gaziantep deplasmanında bir dakika dahi süre bulamadı. Üst üste 7 maça da kulübede başlayan Semih, son olarak 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Lugano'ya karşı 11'de oynamıştı. O günden bu yana teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulübede başlattığı genç forvetin yokluğunda sorunlar da baş gösterdi. Yedek soyunduğu 8 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı. Eyüpspor maçına, sonradan oyuna girip penaltı alarak damga vurdu. İmmobile penaltıyı gole çevirip galibiyeti getirdi. Antalyaspor karşısında ise asistiyle 0-0 giden maçta kilidin açılmasını sağladı. Bu sezon Galatasaray (Süper Kupa), Samsunspor, Antalyaspor ve Lugano rövanş maçında 11'de görev alan 19 yaşındaki futbolcunun varlığında hiç kayıp yaşanmadı. Semih'in kulübede oturup süre almadığı Lugano ilk maçında sonuç 3-3 olurken, Trabzonspor, Gaziantep, Ajax ve Frankfurt maçları da kayıp yaşanan diğer mücadeleler oldu.

GEREKÇESİ: KOŞU KALİTESİ

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un "Neden oynamadığını kendisi biliyor" dediği Semih Kılıçsoy ile ilgili öne sürülen konu, antrenmanlardaki performansı. Teknik ekip tarafının gerekçeleri arasında koşu kalitesi, kondisyon ve savunma arkası koşular gibi konular yer alıyor. Ancak 7 gün içerisinde Kayseri, Frankfurt ve Gaziantep maçlarına çıkan Beşiktaş'ta rotasyon 11'ine dahi giremeyen Semih ile ilgili tercihler artık eleştiri konusu olmuş durumda.