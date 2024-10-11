Ümit Milli Takım, Letonya’yı 3 golle geçti

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında Ümit Milli Takım, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kazakistanlı hakem Daniyar Sakhi düdük çaldı. Sakhi'nin yardımcılıklarını ise Sergey Vasyutin ile Yevgeniy Karlov yaptı.

Karşılaşmaya Ay-yıldızlı ekip; Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Livan Baha Burcu, Ömer Faruk Beyaz, Doğuhan Aral Şimşir ve Erencan Yardımcı ile çıktı. Konuk ekip Letonya ise; Beks, Novikos, Vientiess, Kudelkins, Maslovs, Rascevskis, Anmanis, Penkevics, Melkis, Patika ve Melnis ilk 11'i ile sahada yer aldı.