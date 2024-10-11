Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ

Son dakika spor haberi: Türkiye U21 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, sahasında Letonya U21'i konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın özeti...