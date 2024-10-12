FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi-Samuel, imza için gün sayıyor! Galatasaray iddiaları sonrası...

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in kulüpteki geleceği ile ilgili tartışmalar son dönemde gündemden düşmüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yerine bir isim bakılmasını istediği konuşulan oyuncunun, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu da iddia edilmişti. Ancak sosyal medya hesabından 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düşen Nijeryalı sağ bek, bu haberleri net şekilde yalanladı.

Son gelen bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe kaydedildi. Tecrübeli savunmacının gönlünün sarı-lacivertli kulüpte kalmaktan yana olduğu öğrenildi.

CRYSTAL PALACE DA TAKİBE ALMIŞTI

2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen OsayiSamuel'in taleplerinin makul seviyede olduğu kaydedildi. Pazarlıklarda yıllık ücret konusunda da büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edilirken, kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi. Crystal Palace'ın da ilgilendiği Nijeryalı yıldızın, Türkiye'de mutlu olduğu ve bir pürüz çıkmaması durumda sözleşmesini uzatacağı bildirildi.