Petrolul Ploiesti, 100. yılını görkemli törenle kutladı

100. yılında takımı Türk teknik direktöre emanet ederek sezona Mehmet Topal ile başlayan Petrolul Ploiesti, Romanya 1'inci Ligi'nde 18 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Petrolul Ploiesti'nin 100'üncü yılı hafta sonunda görkemli törenle kutlandı. Havai fişek ve drone ışık gösterilerinin yapıldığı kutlama ve hazırlık maçına kulübün efsane isimleri ile taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kulüpte iz bırakan efsane isimler saha içine girerek tribünleri selamladı.

Tribünleri dolduran taraftarlar, "Yüz Yıl Kadar Uzun Bir Akşam" yazılı dev bir pankart açtı. Maç devam ederken bir anda tribünlerde yanan meşaleler, stadın aydınlanmasına ve sıra dışı bir görüntüye sahne oldu. 66'ıncı dakikada yanan meşaleler 12 Ekim 1966'da Liverpool'a karşı alınan galibiyeti işaret eden bir kutlama oldu. Dünya Şampiyon Kulüpler şampiyonu Liverpool'a karşı o sene Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda alınan 3-1'lik galibiyeti simgeleyen 1966 yılındaki maça atıfta bulunmak için 66'ıncı dakikada taraftarlar böyle bir şova imza attı.

Ilie Oana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Topal'ın öğrencileri 34'üncü dakikada tabelayı değiştirdi. İlk devreyi Tommi Jyry'nin kaydettiği golle 1-0 üstünlükle kapatan Petrolul Ploiesti, ikinci devrede üstün oynasa da karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında rakip oyuncu Giovanni Büttner skoru dengeleyen golü kaydetti.