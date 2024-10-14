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Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:58 Son Güncelleme: 14.10.2024 14:04

Beşiktaş Talisca için harekete geçti!

Suudi Arabistan basınına göre Beşiktaş, eski oyuncusu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Ocak ayında yapılacak kış transfer döneminde Brezilyalı yıldızın Süper Lig'e geri dönme ihtimali güçleniyor.

Beşiktaş Talisca için harekete geçti!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Ocak ayındaki transfer döneminde Türkiye'ye dönebilir.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın eski kulübü Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı tekrar kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.



Daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu, kararını Al-Nassr yönetiminin tutumuna göre verecek.

Beşiktaş'ta oynadığı 80 maçta 37 gol 14 asistlik skor katkısı veren Talisca, Al-Nassr'da geçirdiği son 3 sezonda ise 95 maçta 71 gol 10 asistlik bir performans gösterdi.

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Beşiktaş Talisca için harekete geçti!
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