Fenerbahçe’de 35.5 milyon Euro’luk hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncular performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde En Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Oğuz Aydın ve Levent Mercan için kasasından 35.5 milyon Euro çıkardı.

Fenerbahçe, Faslı golcü En Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Saint Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretini elden çıkartan Sarı-Lacivertliler, Oğuz Aydın için ise Alanyaspor'a 6 milyon Euro verdi.

MERCAN 9 DAKİKA OYNADI

Genç oyuncu için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya şimdiye kadar sadece 22 dakika süre verdi. Bir başka yeni transfer Levent Mercan için ise Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Genç sol kanat oyuncusu 9 dakika görev aldı.

Fenerbahçe, Cenk Tosun ve Filip Kostic için bonservis ücreti ödemedi. Cenk Tosun 58, Kostic ise 45 dakika sahada kaldı.

Sarı-Lacivertliler 6 oyuncuya toplamda 1243 dakika süre verdi. Bu oyunculardan 2 gol ve 3 asistlik katkı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, büyük paralar harcadığı oyuncularından şu an istediği verimi alamadı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef en Nesyri, bu sezon 11 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.