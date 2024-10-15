Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Dennis Avrupa radarında
Giriş Tarihi: 15.10.2024 12:17

Göztepe'de Dennis Avrupa radarında

Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Antonny Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

DHA
Göztepe’de Dennis Avrupa radarında

U19 takımına transfer edilen, geçen sezon devre arasında ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma dahil edilen 20 yaşındaki Nijeryalı çok kısa sürede kendini gösterdi. Önce 1'inci Lig'de 15 maça çıkıp 2 gol atan Dennis, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Süper Lig'de de Göztepe'nin oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu için Fransa'nın Toulouse ve Nice takımlarının yanı sıra Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart'ın devreye girdiği bildirildi. Kulüplerin ara transfer döneminde Dennis için Göztepe ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda forma giyen Dennis maç başına en fazla top kapan oyuncu ünvanını da aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Dennis Avrupa radarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA