Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı Kırmızılılar, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.