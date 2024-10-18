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Giriş Tarihi: 18.10.2024 07:40

Okan Buruk kararını verdi! Antalyaspor maçında forvette kim olacak?

Milli aradan sonra yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen geri döndü. Sakatlığın atlatan Nijeryalı golcünün 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un kararı...

Okan Buruk kararını verdi! Antalyaspor maçında forvette kim olacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli Takım'dan sakat dönen Barış Alper Yılmaz dışında tam kadro olan Galatasaray'da yarın deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Antalya'da sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Kaleci Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü görev yapacak.

MERTENS Mİ OSIMHEN Mİ?

Torreira ve Sara orta sahada, Yunus ve Sallai kanatlarda olacak. İleri uçta İcardi'nin forması garanti. Arjantinli golcüyü Mertens ya da Osimhen tamamlayacak. Takıma yeni dönen Nijeryalı yıldızın antrenman performansına göre karar verilecek.

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Okan Buruk kararını verdi! Antalyaspor maçında forvette kim olacak?
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