Okan Buruk kararını verdi! Antalyaspor maçında forvette kim olacak?

Teknik direktör Okan Buruk, Antalya'da sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Kaleci Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü görev yapacak.

MERTENS Mİ OSIMHEN Mİ?

Torreira ve Sara orta sahada, Yunus ve Sallai kanatlarda olacak. İleri uçta İcardi'nin forması garanti. Arjantinli golcüyü Mertens ya da Osimhen tamamlayacak. Takıma yeni dönen Nijeryalı yıldızın antrenman performansına göre karar verilecek.