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Giriş Tarihi: 22.10.2024

Çaykur Rize’nin Bodrum sefası!

Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Galibiyet golü Ghezzal’ın asistinde Ali Sowe’dan geldi

Çaykur Rize’nin Bodrum sefası!
TRENDYOL Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Budrum FK, Çaykur Rize'yi konuk etti. 5 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta Antalyaspor galibiyetiyle son veren Karadeniz ekibi, dün 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü. Kısır geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci devrede yapılan değişiklikler oyuna hareketlilik getirdi. 83. dakikada sahne alan Ali Sowe kafayla topu ağlara gönderip Ç.Rize'yi 3 puana taşıdı. Golün asistini ise 72'de oyuna giren Ghezzal yaptı. İlhan Palut'un öğrencileri puanını 10'a yükseltti. 3 maç sonra kaybeden İsmet Taşdemir yönetimindeki Akdeniz temsilcisi ise 10 puanda kaldı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile Keçiörengücü eşitliği bozamadı: 2-2.

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Çaykur Rize’nin Bodrum sefası!
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