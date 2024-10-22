Fenerbahçe’de Osayi-Samuel depremi: Yeni adresini duyurdular!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler şu ana kadar yolunda gitmedi. Samsun'dan 1 puanla dönen Kanarya, maç fazlası bulunan lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde.

Samsun'dan keyifsiz dönen Fenerbahçe, bir de sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Sarı lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in en az 3-4 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklandı. Fakat asıl şok Oosterwolde'de yaşandı. Yıldız oyuncunun sol diz çapraz bağındaki rüptür nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Üst üste gelen kötü haberlerle sarsılan Fenerbahçe'de şimdi gözler Manchester United maçına çevrildi. Kanarya, perşembe gecesi saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devini konuk edecek.

Bu arada Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den gelen haberler de pek iyi değil. Seneye yazın sözleşmesi bitecek olan sağ bek oyuncusu ile henüz yeni kontrat için anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel'in, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2,5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu bildirildi. Ancak yönetimin, bu talebi kabul etmediği belirtildi. Pazarlıklarda iki taraf arasında 1 milyon euro'luk bir fark olduğu ortaya çıktı. Eğer Osayi-Samuel, istediği teklifi alamazsa yazın takımdan bedelsiz olarak ayrılacak. Oyuncunun, daha önce teklif aldığı 3 Premier Lig kulübünden birine gitmesi bekleniyor.

2021 yılında QPR'dan Fenerbahçe'ye gelen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 145 maça çıktı. 7 gol 14 asistle oynayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Fanatik