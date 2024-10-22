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Giriş Tarihi: 22.10.2024 13:09

Fenerbahçe'ye acil sol bek takviyesi! Archie Brown için görüşmeler başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek bölgesine öncelik verildi. Kanarya, Gent'in İngiliz yıldızı Archie Brown için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’ye acil sol bek takviyesi! Archie Brown için görüşmeler başladı

Samsun'da iki puan bırakan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi. Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sarsılan Kanarya'da öncelik sol bek transferinde.Gent'in yıldızı Archie Brown sol bek adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi.

1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.

Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.

ARCHİE BROWN KİMDİR?

Archie Brown 28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.Oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında ve stoper olarak da görev yapabiliyor. Fotomaç

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Fenerbahçe'ye acil sol bek takviyesi! Archie Brown için görüşmeler başladı
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