GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan sağ bek hamlesi! Jelert’in yerine...

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Elias Jelert'te umduğunu bulamadı. Cimbom, Jelert'in yerine sağ beke bir aday belirledi.

COUFAL'A YAKIN TAKİP

İngiliz kaynaklar, Aslan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'da fazla şans bulamayan Vladimir Coufal'ı yakın markaja aldığını yazdı. Habere göre Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıyor.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Çekya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu, bu sezon West Ham'da 6 resmi maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı.