Beşiktaş’tan Yunus Akgün’ün cezasına alkışlı tepki!

Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Yunus Akgün'ün cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verdi. Bu karar sonucunda Yunus Akgün, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ'TAN ALKIŞLI TEPKİ

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası vermesi sonrası sosyal medyadan alkış mesajı paylaştı.

PFDK'den Yunus Akgün için yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."