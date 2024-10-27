Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Antalyspor oldu.
Antalyaspor'un gollerini; 62 dakikada Djenepo, 75.dakikada Gaich atarken, Alanyaspor'un tek sayısını 25.dakikada Hwang kaydetti.
Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Antalyaspor 11 puana yükselirken, Alanyaspor 9 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR:
3'üncü dakikada Antalyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.
25'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ortasına iyi yükselen Hwang'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0
40'ıncı dakikada Antalyaspor kendi sahasından çıkmaya çalıştığı sırada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan topu kaparak ceza sahası içerisine koşan Augusto'ya gönderdi. Augusto'nun şutunu Petrusenko araya girerek kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.
53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına girip arka direğe doğru gönderdiği topu Veysel Sarı araya girerek son anda uzaklaştırdı.
62. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Larsson'un gönderdiği pasta ceza sahası çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
75. dakikada konuk ekip öne geçti. Merkezden gelişen atakta Larsson, savunma arkasına sarkan Gaich'e topu aktardı. Topla ceza sahasına giren Gaich'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: GAİN Park
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 69 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 79 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang
Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Van de Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)
Goller: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Richard, Dk. 90+2 Rony Lopes (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Thalisson (Onvo Antalyaspor)