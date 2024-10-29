Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Topal kupada da hız kesmedi
Giriş Tarihi: 29.10.2024 18:16 Son Güncelleme: 29.10.2024 18:18

Mehmet Topal kupada da hız kesmedi

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti takımı, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Agricola Borcea’yı 3-0 yendi.

DHA
Mehmet Topal kupada da hız kesmedi

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşılaştı. Teknik Direktörlüğü Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya galibiyetle başladı.

Sarı Lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 40 ile 45'inci dakikada Sergiu Hanca ve 58'inci dakikada Christian Irobiso'dan geldi. Öte yandan ligde oynadığı son maç olan CSMS Iaşi karşılaşmasını da 3 gol atarak 3-1 kazanan Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor.

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçını Universitatea Craiova ile oynayacak.

LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR

Türk teknik adam Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti takımıyla Romanya Ligi'nde zirve mücadelesi veriyor. Petrolul Ploieşti ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından 22 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ligin ikinci sırasında yer alıyor. Lider Universitatea Cluj'un ise 29 puanı bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Topal kupada da hız kesmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA