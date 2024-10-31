Fenerbahçe’de 10 numara arayışı

Real Madrid'de beklediği süreyi alamayan Arda Güler için Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle fırsat kollar hale geldi. Mourinho'nun eski kulübü Real Madrid ile olan bağlantıları, genç yıldızın kiralanma ihtimalini güçlü bir seçenek haline getiriyor. Ancak Arda'nın peşinde birçok Avrupa kulübü olması, bu transferi zorlu kılıyor.

DYBALA FIRSATI

Roma'dan ayrılma hazırlığındaki Paulo Dybala, Fenerbahçe'nin 10 numara arayışındaki diğer gözde isimlerden biri. İtalyan ekibinin, sezon sonunda bedelsiz ayrılacak olan Tangocu'yu devre arasında satmayı planlaması Fenerbahçe için bir fırsat yarattı. Sportif direktör Mario Branco'nun kasım ayında Roma ile görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, Dybala'yı ikna etme konusunda en büyük koz yine Mourinho'nun devreye girmesi olacak.

TALISCA YEDEKTE

Arda Güler ve Dybala transferlerinden sonuç alınamazsa, Fenerbahçe üçüncü seçenek olarak Brezilyalı yıldız Talisca'yı tekrar gündemine alacak. Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Talisca, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olsa da, Al Nassr'ın ligde Al-Hilal'in gerisinde kalmasıyla satışa çıkabilir. (Fanatik)