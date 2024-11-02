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Giriş Tarihi: 2.11.2024 22:22 Son Güncelleme: 2.11.2024 22:23

Sami Uğurlu galibiyetin şifresini açıkladı: Semih ve Muci...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Özellikle savunma arkasına atılan toplarda etkili olabileceğimizi düşünüyorduk. Semih ve Muçi savunma geçişlerinde zaafiyeti olan oyuncular, bizim iki bekimiz de hücuma çıkan oyuncular." dedi.

Sami Uğurlu galibiyetin şifresini açıkladı: Semih ve Muci...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

"Beşiktaş'ın önde baskı yaptığın zaman zorlandığını biliyorduk" diyen Uğurlu, "7 oyuncu ile önde baskı yaptık. Muçi, Semih ve Immobile gibi kısa oyuncularla başladıkları için öne atılacak uzun toplarda etkili olamayacaklarını biliyorduk. Burada aldığımız toplarla hücum geçişlerini iyi yaptık." ifadelerini kullandı.

"OYUNU SOĞUTAN TAKIMLARA KARŞI ZORLANIYORUZ"

Deneyimli isim, "Oynayan takımlara karşı etkili oluyoruz. Ligimizde çok fazla top oynamayı düşünen takım yok açıkçası. Karşımızda çok fazla oyunu soğutan takım bulduğumuzda zorlanıyoruz. Bu yüzden oynamak isteyen büyük takımlara daha etkili oluyoruz diğer maçlara göre. Beşiktaş'a karşı arka arkaya 4 galibiyet alan bir takımı analiz etmek lazım. Yapılan işin hakkı verilmeli." dedi. (beIN SPORTS)

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Sami Uğurlu galibiyetin şifresini açıkladı: Semih ve Muci...
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