Bodrumspor ile Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor karşıya geldi. İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Bodrumspor 11, Alanyaspor ise puanını 10 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR:

11'inci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Lopes'in sert vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak müdahale etti, top kornere çıktı.

21'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Seferi'nin sert vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.

22'nci dakikada Bodrum FK'da Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 bitti.

56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)

Kırmızı kart: Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)