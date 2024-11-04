Mehmet Aurelio’dan istifa sorusuna cevap!

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Antalyaspor deplasmanda ligin formda takımı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

MEHMET AURELIO: ŞU ANDA İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK

İstifa etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almakta zorlandık. Şu anda istifa gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor'u ağırlayacağız. Ona hazırlanıp kazanmayı istiyoruz" dedi.