Samsunspor, Antalyaspor’u 2 golle geçti!

Süper Lig'in 11'inci haftasında zirve yarışında olan Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor'un gollerini Holse ve Dimata kaydetti.

Maç fazlasıyla puanını 25'e yükselten Samsunspor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Diğer yandan Alex De Souza'lı Antalyaspor ise son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.