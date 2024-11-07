Son dakika: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’nun akıbeti belli oluyor! 15.5 milyon Euro...

Galatasaray'ın, Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo İtalya'da adeta küllerinden yeniden doğdu. Önceki akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında Atalanta formasıyla ilk golünü de atan Zaniolo "Golden memnunum, üzerimden büyük bir yük kalktı" dedi.

İtalyan basını "Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin ritimlerine ve mekanizmalarına uyum sağlamaya çalışan genç yetenek için dönüm noktası olabilecek bir gol." ifadelerini kullanırken, oyuncunun akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.

'ZANİOLO'NUN YENİDEN DOĞUŞU'

Persemprecalcio isimli haber sitesi; 'Zaniolo'nun yeniden doğuşu' başlıklı haberinde "Atalanta'da on kez yedek kaldıktan sonra Zaniolo sonunda gol atma sevincini yaşadı. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşayan ve artık yeni bir sayfa yazmaya hazır görünen bir oyuncu için önemli bir sinyal. Zaniolo maçın sonunda büyüme ve takımın ihtiyaçlarına uyum sağlama arzusunu vurguladı."

Söz konusu habere göre Atalanta oyuncuyu takımda tutabilir. Gösterdiği performansla Gasperini'ye olum mesaj veren Zaniolo performansının devamlılığına göre Atalanta'da kalabilir.

15.5 MİLYON EURO

Galatasaray Kulübü, 2023-2024 sezonu için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'yu, 2024-2025 sezonu için İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya kiraladığını açıklamıştı.

İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise İtalyan ekibi, 15.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.