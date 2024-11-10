Rekor bedelle Bayern Münih’e

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nter'de sergilediği performansla geçen sezon 'Serie A'nın en iyi orta sahası'
seçilen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na Alman devi talip oldu. CaughtOffside'a konuşan gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu için Inter'e transfer teklifi yapabileceğini belirtti. Bavyera ekibinin, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak adına 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Transferin söz konusu meblağlara gerçekleşmesi halinde Hakan, en yüksek bonservis bedeline giden Türk futbolcu rekorunu kıracak.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
30 yaşındaki ismin yakın çevresine Bayern Münih'e gidebileceğini söylediği ifade edildi. Geçtiğimiz yaz da Hakan'ın peşinden koşan Alman temsilcisi, Inter'den izin çıkmaması nedeniyle ilerleme kaydedemediği vurgulandı.
Bu sezon Inter formasını 11 maçta sırtına geçiren milli yıldızımız, karşılaşmalarda 3 gol attı. Mannheim doğumlu gurbetçi futbolcu, Almanya'da Karlsruhe, Hamburg
ve Bayer Leverkusen
formalarını terletmişti.
ARDA 75'TE GİRDİ, REAL, VİNİCİUS İLE KAZANDI
ARDA Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 4-0 devirirken galibiyeti getiren goller 34, 61 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior'dan ve 42'de Jude Bellingham'dan geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda, son 15 dakika süre buldu ancak varlık göstermedi.
Öte yandan Madrid'de Rodrygo, Militao ve Vazquez maçı tamamlayamadı.
ŞAHİN'İN HASRETİ SÜRÜYOR!
Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'a 3-1 mağlup oldu. Evinde kaybetmeyen sarı-siyahlılar, bu sezon çıktığı 5. dış saha maçını da kazanamadı.