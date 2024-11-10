Rekor bedelle Bayern Münih’e

nter'de sergilediği performansla geçen sezonseçilen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na Alman devi talip oldu. CaughtOffside'a konuşan gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu için Inter'e transfer teklifi yapabileceğini belirtti. Bavyera ekibinin,Transferin söz konusu meblağlara gerçekleşmesi halinde30 yaşındaki ismin yakın çevresine Bayern Münih'e gidebileceğini söylediği ifade edildi.Bu sezon Inter formasını 11 maçta sırtına geçiren milli yıldızımız, karşılaşmalarda 3 gol attı. Mannheim doğumlu gurbetçi futbolcu, Almanya'daveformalarını terletmişti.ARDA Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 4-0 devirirken galibiyeti getiren goller 34, 61 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior'dan ve 42'de Jude Bellingham'dan geldi.Öte yandan Madrid'de Rodrygo, Militao ve Vazquez maçı tamamlayamadı.Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'a 3-1 mağlup oldu. Evinde kaybetmeyen sarı-siyahlılar, bu sezon çıktığı 5. dış saha maçını da kazanamadı.