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Giriş Tarihi: 12.11.2024 19:02

Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Samsunspor'da 13.haftada oynanacak Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.

CELİL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, daha sonra top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Ercan Kara idmanda yer alırken Celil Yüksel, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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